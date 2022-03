Fagarasul, locul 2 in judet la criminalitate. Cat este rata de criminalitate in comunele fagarasene, la Victoria si Rupea

Cea mai mare criminalitate inregistrata in judetul Brasov, in anul 2021, a fost in municipiul Brasov cu un coeficient de 4.033,33. Locul 2 l-a ocupat municipiul Fagaras cu o rata de 575,00, urmat de Codlea cu 266,67, comuna Sanpetru 208,33 si municipiul Sacele cu un coeficient de 158,33. Conform datelor IJP Brasov, Judetul Brasov se numara printre cele cu un coeficient ridicat de criminalitate, de 149,04. Daca Fagarasul depaseste cu mult rata de criminalitate a Judetului Brasov, in majoritatea ... citeste toata stirea