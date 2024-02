Pe modelul ,,Guvernul meu", primarul de la Fagaras vrea sa aplice sintagma ,,Feuda mea". A demonstrat acest lucru in cele doua mandate incredintate de fagaraseni, ultimul fiind la final. Si da, Fagarasul a fost transformat in feuda primarului&Co. Sa ne amintim cum a aparut, in 2016, primarul de la Dragus ca si candidat la Primaria Fagaras. A fost anuntata conferinta de presa. O trupa de tineri, unii localnici, dar altii straini de oras, in costume negre, inarmati cu tehnologie de promovare, ... citeste toata stirea