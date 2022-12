Fagarasul se depopuleaza in ritm alert. In 4 ani au disparut 8.000 de persoane. Cine furnizeaza aceste date

Populatia Fagarasului se imputineaza pe an ce trece. O statistica in acest sens este furnizata de Salco Serv SA, una credibila de altfel intrucat datele au fost preluate de la Primaria Fagaras. Este vorba despre prevederile Regulamentulului de salubritate votat de CL Fagaras in 2019, atunci cand tariful de salubritate a fost transformat in taxa locala. Conform acestuia, proprietarii de imobile din municipiu aveau obligatia sa declare numarul de membri din familie. In baza acestei declaratii ... citeste toata stirea