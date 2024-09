Fagarasul si santierele comuniste. Cum au fost edificate cartierele din Fagaras. Raul Berivoi traversa Fagarasul chiar prin centru

Putini fagaraseni isi mai amintesc de cursul raului Berivoi care traversa Fagarasul croindu-si drum chiar prin centrul lui. Cei mai tineri dintre localnici nu stiu insa ca pe albia raului Berivoi si in apropierea ei s-au construit cartierele de blocuri ale Fagarasului. Pe fosta albie a acestui rau se afla astazi strada Mihai Eminescu, iar prin curtea CN Radu Negru curgea apa Berivoiului in urma cu decenii. Sub aceasta zona a municipiului misuna astazi sobolanii, iar un fir de apa mai aminteste ... citește toată știrea