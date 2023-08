Apa Canal Sibiu S.A. a semnat pe 2 august contractul de lucrari CL 16 - Reabilitare statie de epurare ape uzate menajere in municipiul Fagaras, parte din "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov, in perioada 2014 -2020".Cu ajutorul fondurilor europene, va fi construita o noua statie de epurare ce va deservi municipiul Fagaras, inlocuind statia actuala nefunctionala. Capacitatea de a procesa apa uzata a noii statii de epurare va creste ... citeste toata stirea