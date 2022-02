False calugarite, prinse de politisti dupa ce au furat bani de la femei in varsta. Unde actionau cele doua

Doua octogenare din Fagaras au crezut ca primesc in casa doua calugarite, insa era vorba despre doua hoate care le-au furat, in total, 2.000 de lei Doua femei, una in varsta de 24 de ani, iar alta inca adolescenta, in varsta de 16 ani, se pretindeau calugarite si cautau persoane pe care sa le convinga sa le dea bani pentru o manastire. Astfel, cele doua au ajuns la Fagaras, unde au intrat in casele a doua octogenare, de unde au sustras, in total, 2.000 de lei. "Politistii au stabilit faptul ca ... citeste toata stirea