Falsul arhidect, condamnat. Petre Hurdubelea a primit pedeapsa maxima, Ordinul Arhitectilor il dau acum exemplu

Petre Hurdubelea, un fals arhitect descoperit de angajatii Primariei Sinaia, in 2021, care depusese insa documente urbanistice pentru autorizare in numele unor beneficiari si la Brasov, a fost condamnat definitiv la 2 ani si jumatate de inchisoare cu executare.OAR a anuntat ca falsul arhitect a fost condamnat definitiv, la inchisoare cu executare, pentru exercitarea fara drept a unei profesii, fals in inscrisuri sub semnatura privata, folosirea instrumentelor false si inselaciune, dupa ce ar ... citește toată știrea