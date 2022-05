S-a stins dr. Ionel Moldovan. Lumea medicala brasoveana este in doliu. A fost medic ginecolog mai bine de 37 de ani si a avut la activ mii de nasteri. S-a nascut in data de 5 februarie 1953, la Brasov. A fost director la Maternitate.Familia a anuntat cand are loc priveghiul si inmormantarea dr. Ionel Moldovan. Priveghiul este vineri, ora 18.30, iar slujba de inmormantare este sambata ora ... citeste toata stirea