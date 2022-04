Familia Circului Bellucci - 5 generatii de arta, munca si empatie

Celebra Familie Medini formata din talentatii Sandy, Sonny si Jenny poarta pe umeri mostenirea parintilor, Mario Medini si Loredana Bellucci si a ultimelor 5 generatii de circari italieni renumiti , care si-au dedicat intreaga viata unei arte recunoscute la nivel international, la cel mai complex stadiu!Tatal lor, Mario Medini, venit in Romania in vara anului 1998, s-a indragostit de peisajele mioritice si oamenii primitori si a decis sa imparta activitatea dintr-un an cu tara lor natala, ... citeste toata stirea