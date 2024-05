Familiile in care sunt copii cu nevoi speciale, asteptate la "Galeria terapiilor"

"Galeria terapiilor" este evenimentul care va avea loc la Brasov in weekend si care isi propune sa vina in sprijinul familiilor in care sunt copii cu nevoi speciale. Ajuns la a III-a editie, evenimentul filantropic va avea loc in perioada 24-26 mai, in fiecare zi incepand cu orele 9.00, la sala IAR 80 din cartierul Coresi."Primele doua editii au avut un succes foarte mare si oamenii ne-au intrebat cand vom organiza editia urmatoare a *Galeriei Terapiilor* si pentru ca simtim ca prin acest ... citește toată știrea