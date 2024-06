Fantana arteziana din Piata Sfatului, functionala "zi lumina"

Chiar daca are un rol important in racorirea aerului din Piata Sfatului, fantana arteziana de la kilometrul zero al orasului este oprita la lasarea serii. Mai exact, aceasta functioneaza pana la ora 22.00 (cand se lasa intunericul), cand, inca, in piata este cald, mai ales in aceasta perioada caniculara. Potrivit purtatorului de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea, decizia opririi fantanii la ora 22.00 a fost luata vineri, 21 iunie. Pana atunci, aceasta ... citește toată știrea