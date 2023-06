Chiar daca a fost lansata la inceputul anului, licitatia pentru repararea si intretinerea fantanilor arteziene din municipiul Brasov este, in continuare in derulare. Pentru acest contract multianual, cu o valoare estimata de maxim 12.508.696 de lei (cu toc cu TVA) si o durata de 4 ani au fost depuse 4 oferte. In acest moment, a declarat purtatorul de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea, ofertele sunt in etapa de analiza. "Speram sa finalizam cat mai repede aceasta etapa si, daca nu vor ... citeste toata stirea