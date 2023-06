Consilierii locali brasoveni au aprobat in sedinta de plen din aceasta saptamana modificarea regulamentului Regulamentul de comercializare a produselor si serviciilor de piata in Municipiul Brasov, iar in baza acestui act normativ unitatile de restaurantele si terasele din Centrul istoric al orasului (asa cum este definit in Planul Urbanistic General) pot functiona pana la ora 24.00, fara a fi nevoie de acordul locatarilor din zona.Astfel, potrivit actului normativ amintit, pentru agentii ... citeste toata stirea