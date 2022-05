Fara Brosura Admiterii, in acest an. Doar ghiduri, pe site-ul isjbrasov.ro

In acest an, absolventii claselor a VIII-a si parintii acestora se vor orienta pentru admiterea la liceu folosindu-se de ghidurile si planurile de scolarizare publicate de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ), pe site-ul propriu - isjbrasov.ro. In acest an nu va mai exista o Brosura a Admiterii, ci doar materiale online, in functie de tipul de invatamant. Un ghid este pentru invatamantul liceal, un alt ghid este pentru invatamantul profesional si dual. "Anul acesta, am optat pentru aceasta forma ... citeste toata stirea