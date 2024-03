Proiectul "Fara discriminare!" se deruleaza la nivel national in perioada februarie-decembrie 2024 si are drept scop prevenirea discriminarii si a infractiunilor motivate de ura prin cresterea gradului de informare si constientizare, in randul grupurilor vulnerabile, precum si a persoanelor care desfasoara activitati care presupun interactiunea directa cu cetatenii, cu privire la riscurile si implicatiile asociate acestor manifestari.In cadrul acestei campanii, Politia Brasov isi propune "sa ... citește toată știrea