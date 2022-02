Fara "jungla urbanistica" la Ghimbav. Ce PUG le pregateste Fliundra dezvoltatorilor imobiliari

Dupa o perioada in care s-a construit fara prea multe reguli, autoritatile locale din Ghimbav pregatesc acum noi standarde pentru proiectele rezidentiale. Acestea au fost discutate de primarul orasului, Ionel Fliundra, cu dezvoltatorii imobiliari, in cadrul unei intalniri ce s-a desfasurat joi, 17 februarie, la sediul primariei."Aceste discutii au loc in contextul in care pregatim noul Plan Urbanistic General al orasului, dar si un Plan Urbanistic Zonal pentru zona DN 1, care ajunge pana ... citeste toata stirea