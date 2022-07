"Fara lacate" la 3 din 10 curti ale scolilor din Brasov

Promovat cu insistenta in campania electorala de la alegerile locale din anul 2020, apoi pregatit de noua conducere a Primariei Brasov, programul "Fara lacate pe curtea scolii" este departe de a fi considerat un succes. Astfel, anul trecut, in 29 iulie, dupa multe discutii, Consiliul Local Brasov a votat o hotarare prin care a fost aprobat programul pilot in 10 unitati de invatamant. La momentul respectiv, alesii locali din USR au fost nemultumiti, pentru ca propunerea Executivului era ca acest ... citeste toata stirea