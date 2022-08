Fara masini, intre Star si Modarom

Pentru al doilea an consecutiv, portiunea Bulevardului Eroilor cuprinsa intre Modarom si Star va deveni, timp de cateva zile, zona pietonala, aceasta fiind una dintre masurile incluse in agenda Forumului Oraselor Verzi 2022 de la Brasov. Potrivit anuntului Primariei Brasov, artera va fi inchisa traficului rutier din 8 septembrie, ora 18.00 - pana in 12 septembrie, ora 03.00. In aceasta perioada, pe acest sector de strada se vor desfasura diferite evenimente, organizator principal fiind Fundatia ... citeste toata stirea