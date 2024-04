Fara permis, cu numere false

Miercuri, 23 aprilie, in jurul orei 13.30, pe DJ104A, in localitatea Recea, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Voila, au oprit, pentru control, un moped, condus de un barbat de 40 de ani. Cu ocazia verificarilor efectuate cu privire la legalitatea documentelor, politistii au constatat ca barbatul nu detine permis de conducere. De asemenea, in urma verificarilor efectuate a rezultat ca mopedul este ... citește toată știrea