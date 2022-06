La data de 7 iunie 2022, in jurul orei 10.30, politistii de la Fagaras au oprit in trafic, pentru control, un tanar care conducea un moped pe strada Gheorghe Doja din municipiul Fagaras. ,,In urma verificarilor efectuate in baza de date a Politiei Romane a documentelor personale si ale vehiculului condus, politistii au constatat faptul ca tanarul nu detine permis de ... citeste toata stirea