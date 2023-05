In ziua de 26.05.2023, in jurul orei 18:50, politisti din cadrul Postului de Politie Mandra, pe timpul executarii unei actiuni pe segmentul prevenirii accidentelor rutiere, au identificat in trafic un barbat, in varsta de 23 de ani, in timp ce conducea o autoutilitara pe raza localitatii Vad, comuna Sercaia. La solicitarea politistilor, conducatorul auto nu a putut prezenta documente care sa ... citeste toata stirea