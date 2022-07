Fara sa mai aiba temei legal, Coliban a tocat sume uriase pentru produsele impotriva COVID-19

Primaria Municipiului Brasov a cumparat produse impotriva COVID-19 in valoare de 3,3 milioane de lei (660.000 de euro). Cu toate astea, autoritatile s-au folosit de un ordin care nu mai este in vigoare de luni bune, iar investitia nu se justifica.Primaria Municipiului Brasov a achizitionat dezinfectanti pentru maini, dezinfectanti pentru suprafete si prosoape de hartie, dar nu a luat in considerare anumite aspecte.Produsele vor fi folosite in unitatile de invatamant preuniversitar din ... citeste toata stirea