Farmaciile din judetul Brasov autorizate pentru vaccinarea impotriva gripei

Beneficiarii de vaccin antigripal compensat trebuie sa se adreseze medicilor prescriptori (medici de familie, medici de toate specialitatile aflati in contract cu Casa de Asigurari de Sanatate) pentru eliberarea unei retete compensate (100% sau 50%), daca sunt inclusi in urmatoarele categorii:- compensare 100% pentru :- copii cu varsta aA 6 luni si < 19 ani;- gravide;- persoane cu varsta aA 19 ani si < 65 de ani, aflate in una dintre urmatoarele ... citește toată știrea