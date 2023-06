Ambasada Indiei in Romania, in colaborare cu Coresi Shopping Resort din Brasov, a organizat in acest weekend (15-18 iunie) o expozitie inedita si provocatoare intitulata "Fascinanta Indie". "Expozitia si-a propus sa promoveze diversitatea culturala, traditiile si mostenirea artistica, arhitecturala, istorica si turistica a fabuloasei culturi indiene, veche de peste cinci milenii", ne-a precizat Ionut Haralambie, Marketing Executive la Ambasada Indiei.Expozitia a prezentat obiecte de artizanat, ... citeste toata stirea