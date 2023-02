Zi plina de fotbal la FC Brasov. Stegarii au disputat, astazi, doua meciuri amicale, in cantonamentul de la Alba Iulia. Dan Alexa a impartit lotul in doua si a jucat meciurile cu formule diferite.Brasovenii au reusit sa se impuna in ambele partide: 2-0 cu CS Universitatea Alba Iulia din Liga a 3-a si 6-0 cu Viitorul Santimbru din Liga a 4-a. Ambele ... citeste toata stirea