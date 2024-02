Fechet: ,,Rabla pentru sobe" este in linie dreapta si speram sa-l deschidem in aceasta primavara

Programul "Rabla pentru sobe" este in linie dreapta si speram sa-l deschidem in aceasta primavara, a declarat joi, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet."Am avut ieri (marti, 27 februarie 2024, n.r.) o intalnire cu colegii de la Administratia Fondului pentru Mediu si in cadrul acestei intalniri am validat toate observatiile primite ca urmare a dezbaterii publice pe care am facut-o tot la sediul Ministerului Mediului. Acele observatii s-au ... citește toată știrea