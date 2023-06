Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) anunta ca va actiona Ministerul Sanatatii in instanta si va demara actiuni de protest pentru a apara Planul National de Prevenire si Combatere a Cancerului (PNPCC). "Ziua Supravietuitorilor de Cancer (4 iunie, n.r.) a fost umbrita de incertitudinea implementarii Planului de cancer, incertitudine generata de declaratiile ministrului Sanatatii. Acesta pretinde ca planul votat in unanimitate in Parlamentul Romaniei si devenit lege in noiembrie ... citeste toata stirea