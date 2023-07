Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din Romania a anuntat ca va organiza un protest, joi, in fata Ministerului Sanatatii, privind implementarea Planului National de Combatere si Control al Cancerului, in conditiile in care termenul a fost 1 iulie. Federatia a transmis, totodata, ca este decisa sa actioneze in judecata Ministerul Sanatatii, in solidar cu ministrul Alexandru Rafila, relateaza Agerpres."Joi, in intervalul orar 10.00 - 14.00, vom organiza un protest in fata Ministerului ... citeste toata stirea