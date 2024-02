Federatia "Solidaritatea Sanitara": Protestele se muta in curtea spitalelor

Federatia "Solidaritatea Sanitara" continua joi protestele, in intervalul 12,00 - 12,30, in timpul pauzei de masa, urmand a fi pichetate unitatile sanitare, "fara intreruperea activitatii".Programul de proteste al Federatiei "Solidaritatea Sanitara" din Romania continua cu o noua actiune: pichetarea spitalelor, ce se va desfasura joi, 29 februarie 2024.Protestul programat pentru ziua de joi se va derula in intervalul orar 12.00 - 12.30, in timpul pauzei de masa, fara intreruperea ... citește toată știrea