Feldioara a angajat cu peste 350.000 de lei niste "strajeri" pentru cetate si baza sportiva

Cetatea Feldioara, ridicata in secolul al XIII-lea de teutoni, a fost reconstruita aproape de la zero, in 2017, dupa o investitie de 12 milioane de lei. Aceasta a devenit un punct de atractie pe harta turistica a Brasovului si pentru a fi preintampinate unele incidente neplacute, edilii au decis ca fortareata sa fie monitorizata in permanenta si de catre "strajerii" unei firme de paza. In plus, incepand de acum aproape un an, in comuna a devenit functionala si baza sportiva, in care s-au ... citește toată știrea