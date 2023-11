Primaria Feldioara are oficial o casa noua. Activitatea institutiei se va muta intr-o cladire moderna, in care localnicii pot beneficia de servicii de calitate, intr-un spatiu mai mare. Noua Primarie, inaugurata in acest sfarsit de saptamana, a fost ridicata in preajma vechii cladiri, inconjurand-o de fapt pe cea veche si de care ramane conectata prin culoare de sticla. Noua cladire administrativa a fost o necesitate, nu un moft, subliniaza primarul localitatii, Sorin Taus: "In primaria veche ... citeste toata stirea