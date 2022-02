Feldioara: Padurarul a chemat politistii in ajutor, trei carute pline cu lemne lasate de hoti in padure

Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Feldioara efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "tentativa de taiere, fara drept, de arbori din fondul forestier national, indiferent de forma de proprietate", dosar deschis luni, 31 ianuarie, in urma unei sesizari a padurarului din sat. "In jurul orei 17.00, politistii au fost sesizati prin apelul unic de urgenta 112, de catre reprezentantul unui Ocol Silvic, cu privire la faptul ca pe raza unui ... citeste toata stirea