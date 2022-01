In 6 ianuarie, de Boboteaza, in jurul orei 21.10, un barbat, in varsta de 36 ani, pe fondul unor discutii contradictorii si al geloziei, a agresat-o fizic pe concubina sa, in varsta de 33 ani, in timp ce acestia se aflau la domiciliul comun din localitatea Feldioara. Bataia a fost reclamata la Politie, iar, dupa confirmarea cazului la fata locului, ... citeste toata stirea