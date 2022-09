Un accident rutier s-a petrecut marti, 20 septembrie a.c., in jurul orei 11.20, in centrul Fagarasului, in fata restaurantului Bulevard. Un autoturism, care trecuse de sensul giratoriu si se indrepta pe directia de mers Fagaras-Sibiu, nu a mai putut evita un pieton care se angajase in traversarea bulevardului. In urma impactului, victima, o femeie, a suferit vatamari ... citeste toata stirea