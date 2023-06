Politistii din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Brasov, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "talharie calificata si agresiune sexuala", cu persoana cercetata in stare de arest.La data de 07 iunie a.c., in jurul orei 03.30, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie, ... citeste toata stirea