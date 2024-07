Femeie agresata si talharita de concubinul ei

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov, Biroul de Investigatii Criminale, efectueaza cerectari in cadrul unui dosar penal, cu un barbat in stare de arest preventiv, fiind banuit de comiterea infractiunii de ,,talharie calificata".La data de 30 iunie a.c., in jurul orei 02.00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov- Biroul de Investigatii Criminale au fost sesizati de catre o femeie, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla la domiciliu, aceasta ar fi fost deposedata ... citește toată știrea