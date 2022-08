Politistii au fost sesizati in ziua de 29 august a.c., in jurul orei 14.00, de catre o femeie din municipiul Fagaras cu privire la faptul ca a fost victima unei violente in familie. Din cercetarile efectuate a reiesit faptul ca in timp ce se aflau la domiciliul comun din municipiul Fagaras, pe fondul ... citeste toata stirea