Vineri, 18 mai, in baza mandatului emis de catre instanta de judecata, politistii din Zarnesti s-au deplasat la domiciliul unei femei din localitate pentru a pune in aplicare mandatul de executare a pedepsei de 5 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de "violenta in familie". Aceasta a fost ridicata de acasa si depusa la Penitenciarul de femei Targsor.Fapta infractionala a femeii s-a petrecut in luna seprembrie a anului 2022. "In concret, fapta a fost comisa in data de 19.09.2022, pe ... citeste toata stirea