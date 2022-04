Femeie injunghiata de sot in curtea unei gradinite din Brasov

O femeie din Brasov, in varsta de 26 de ani, si-a dus, luni dimineata, 18 aprilie, fetita la gradinita. Aici a asteptat-o sotul, cu care este in divort, si a injunghiat-o cu un cutit, dupa care a incercat sa se sinucida. Femeia este in stare foarte grava. O femeie de 26 de ani din Brasov a fost injunghiata cu un cutit de catre sotul ei. Agresiunea s-a petrecut luni dimineata, 18 aprilie, in jurul orei 8 si jumatate, in curtea unei gradinite din municipiul Brasov. Femeia si-a lasat fetita la ... citeste toata stirea