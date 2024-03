Femeie retinuta de politistii brasoveni pentru furt

Politistii din cadrul Sectiei Regionale de Transporturi Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu persoana banuita in stare de retinere, dupa ce aceasta ar fi sustras portofelul altei persoane.La data de 07 martie a.c., politistii din cadrul Sectiei Regionale de Transporturi Brasov au fost sesizati de catre un barbat cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in statia CF Brasov, o femeie i-ar fi sustras un portofel cu bani si alte bunuri, in ... citește toată știrea