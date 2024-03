Femeie retinuta pentru 24 de ore pentru ca efectua fara drept operatii estetice

O femeie in varsta de 31 de ani a fost retinuta pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentata magistratilor cu propunere legala, pentru ca a efectuat, in mod repetat, interventii chirurgicale estetice minim invazive fara a avea acest drept, relateaza Agerpres."Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice - Sector 2, au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara si un mandat de aducere, in Municipiul ... citește toată știrea