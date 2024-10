Femeie talharita intr-un autobuz din Brasov. Ceilalti pasageri i-au sarit in ajutor

O femeie a fost talharita intr-un autobuz din Brasov. Mai multi calatori au sarit in ajutorul ei, iar un politist aflat in timpul liber l-a prins pe hot.O femeie a fost talharita in timp ce se afla intr-un autobuz din Brasov, unde un barbat a atacat-o, incercand sa ii ia telefonul mobil. Ceilalti pasageri au sarit in ajutorul femeii, iar agresorul a fugit, fiind prins de catre un politist aflat in timpul liber. Agresorul a fost arestat preventiv.Agentii din cadrul Politiei Municipiului ... citește toată știrea