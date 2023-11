O femeie a fost talharita in municipiul Sacele, ziua in amiaza mare. Hotul a fost arestat.Politia Municipiului Sacele efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu persoana banuita de comiterea faptei in stare de arest prevenitv, sub aspectul savarsirii infractiunii de "talharie".La data de 18 noiembrie, in jurul orei 16:00, politistii au fost sesizati cu ... citeste toata stirea