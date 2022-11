Femeile liberale din Brasov si-au ales noua conducere

Pamela Maria Diaconu este noua presedinta a Organizatiei Femeilor Liberale (OFL) Municipiul Brasov, functie in care a fost validata prin vot, in Conferinta Locala ce s-a desfasurat in 9 noiembrie.De profesie avocat, Pamela Diaconu si-a inceput cariera politica in anul 2005 si a ocupat functia de presedinte al Comisiei Judetene de Arbitraj in cadrul PNL, presedinte al Organizatiei Femeilor Liberale la nivelul Judetului Brasov, iar in prezent este vicepresedinte in cadrul organizatiei ... citeste toata stirea