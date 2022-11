Femeile liberale din municipiul Brasov si-au stabilit noua conducere

Pamela Maria Diaconu este noul presedinte al Organizatiei Femeilor Liberale din municipiul Brasov, pozitie in care a fost validata in urma alegerilor organizate in data de 9 noiembrie.La eveniment au participat si Adrian Ioan Vestea - presedintele PNL Brasov, Sebastian Rusu - presedintele organizatiei municipale PNL Brasov, Liviu Cocos - prim-vicepresedinte PNL Brasov, Todorica Serban - Secretar General al PNL Brasov, Cristina Vecerdi - deputat PNL Brasov si Catalin Vasii - Prefectul ... citeste toata stirea