Femeile liberale, la scoala in Poiana Brasov. Invitat special, Nicolae Ciuca

Femei liberale din toata tara au participat sambata, 21 septembrie, in Poiana Brasov la Scoala politica, eveniment ce se desfasoara anual, in diferite locuri din Romania.Printre altele, sambata, Biroul Politic National al Organizatiei Femeilor Liberale a votat, in unanimitate, sustinerea presedintelui PNL, Nicolae Ciuca, la alegerile prezidentiale."Ca presedinta a Organizatiei Femeilor Liberale il sustin fara rezerve pe Nicolae Ciuca. Mi-am luat angajamentul sa promovam intotdeauna proiecte ... citește toată știrea