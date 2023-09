Dr. Cristian Andrei (foto) a atras atentia asupra unui fenomen periculos care are loc in randul adolescentilor. "Exista, in Romania, macar un singur club al tinerilor, al adolescentilor? Nu stiu daca va dati seama... Acesti adolescenti se aduna sub poduri, in spatele blocurilor. Exista acest fenomen al adolescentilor care se duc in diferite ruine insalubre, se taie. La noi la institut, sunt extrem de multe cazuri de adolescenti care se taie cu cutter-ul la baza piciorului, la mana, pentru ca ... citeste toata stirea