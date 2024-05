Fenomenul ingrijorator care macina sanatatea romanilor

Grija zilei de maine este o reala problema, tot mai intalnita in randul romanilor. Psihiatrii vorbesc despre un real fenomen, raspandit mai ales in contextul razboiului din Ucraina, dar si in contextul economic actual."Stresul social si economic, aparentul haos din societate, incertitudinea zilei de maine, toate acestea pun o presiune invizibila asupra oamenilor, genereaza un stres in randul populatiei. Toate aceste lucruri reprezinta, in mod clar, o parghie de activare a unor simptome ... citește toată știrea