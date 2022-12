Fermierii a caror culturi au fost afectate de seceta vor primi despagubiri pana la sfarsitul acestui an

Despagubirile pentru culturile afectate de seceta, insamantate in toamna anului trecut, vor fi platite fermierilor pana la sfarsitul acestui an, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, precizand ca in prezent se lucreaza la inventarierea suprafetelor calamitate pentru porumb si floarea-soarelui.,,Am elaborat si am pus in miscare un act normativ pentru despagubirea la culturile agricole care au fost semanate in toamna anului agricol 2021. Am prevazut o suma ... citeste toata stirea