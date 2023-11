Ferrari va angaja 125 de persoane in luna ianuarie a anului viitor si acelasi numar pana la sfarsitul lunii iunie 2024. Planul de extindere a fortei de munca a fost anuntat impreuna cu alte initiative favorabile angajatilor, cum ar fi un nou bonus de competitivitate, un plan de proprietate asupra actiunilor si o consolidare a programului de asistenta sociala, anunta Corriere della Sera."Ferrari este alcatuit din oameni, care au fost, sunt si vor fi in mod constant in centrul atentiei noastre", ... citeste toata stirea